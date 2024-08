Tuffi l’Italia sogna in grande verso Los Angeles 2028 con la generazione di Santoro e Barberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Si pensa al futuro. L’Ital-ha prolungato il proprio digiuno da medaglie nelle Olimpiadi di Parigi. Tre quarti posti sono arrivati in Francia nella gara maschile e femminile del sincro dai tre metri e nella prova individuale di Chiara Pellacani sempre dai tre metri. La romana avrebbe potuto puntare alla top-3, ma dalla sua ha l’età e le qualità per poterci riprovare. Oltre a Pellacani chi potrebbe esserci in grado nel prossimo futuro di puntare a qualcosa di ambizioso? Di sicuro, può rispondere all’appello Matteo. Il 17enne sta seguendo un percorso che potrebbe portarlo ai piani molto alti dei. Diventato il più giovane atleta a vincere una medaglia europea in questa specialità a livello italiano, si è distinto insieme a Pellacani con medaglie continentali e mondiali nel sincro mixed, ma la sua traiettoria è sul trampolino dai tre metri individuale.