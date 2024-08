Roma ragazza violentata da giovane conosciuto sul web La fuga per chiedere aiuto dopo l’aggressione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Una serata che si è trasformata in un incubo, quella vissuta da una 23enne a, stuprata dal ragazzo che aveva incontratouna conoscenza online. Sabato mattina, ancora sotto choc, ha trovato la forza di trovare rifugio in un bar, per poi chiamare la polizia. I due si sarebbero incontrati in un locale estivo, dove avrebbero passato la serata insieme. Il 26enne – di cittadinanza ecuadoregna – avrebbe poi convinto laa seguirlo nella sua abitazione in zona Trullo. Lì ci sarebbe stato un tentativo di approccio sessuale, respinto dalla 23enne; a questo punto, il presunto aggressore l’avrebbe bloccata e. Una volta riuscita a fuggire e aa un barista, un’ambulanza è giunta sul posto per portare la vittima al San Camillo. Durante il tragitto, ha raccontato all’equipe medica cosa sarebbe successo.