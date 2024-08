Premier League lanciato su X l’account per fornire live spiegazioni sulle decisioni del VAR

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Laha appenasu X (ex Twitter)Match Centre”, nel quale verranno fornitequasi in tempo realeprese sul terreno di gioco dagli arbitri e che coinvolgono il VAR, spiegando anche il ruolo della tecnologia nel processo decisionale. “In assenza di trasmissione di un audio VAR, non permesso nel calcio – spiega la federazione –, ilMatch Centre sarà in grado di trasmettere sui social media informazioni quasi in tempo reale durante le partite”. Basato a Stockley Park, tale strumento è il polo operativo della Lega che aiuta il corretto svolgimento delle operazioni durante le partite. Welcome to theMatch Centre X account. This page will provideupdates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub.