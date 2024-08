Morta Pamela Di Lorenzo la mamma colpita da un fulmine ad Alba Adriatica Teramo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)), 13 agosto 2024 – Èdi, 42 anni, che il 3 agosto era statada unsulla spiaggia di). Il decesso della donna,di un minore, è stato dichiarato nella tarda serata di ieri. Nel pomeriggio ne era stata accertata la morte cerebrale. Ille aveva provocato un arresto cardiaco, mentre erano rimaste ferite in maniera più lieve un’amica e una turista francese che si trovavano vicine a lei. Estenuanti i tentativi dei primissimi soccorritori di praticarle il massaggio cardiaco. La donna era stata poi rianimata con il defibrillatore in dotazione della prima ambulanza giunta sul posto. Trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale Mazzini di, è stata per giorni in coma farmacologico nel reparto di Terapia intensiva. Fino all’aggravamento delle sue condizioni.