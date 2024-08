Il Newcastle ‘fa una terza offerta di trasferimento di circa 60 milioni di sterline’ al Palace

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) 2024-08-12 18:46:43 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Secondo quanto riportato, ilha avanzato unafino a 60di sterline per Marc Guehi, cifra che è almeno 10di sterline inferiore alla valutazione del difensore da parte del Crystal. Secondo quanto riportato da BBC Sport, le Magpies hanno offerto 55di sterline con potenziali aggiunte di 5di sterline per il nazionale inglese, aggiungendo che ilvaluta Guehi 70di sterline. Si dice che la scorsa settimana ilabbia rifiutato una secondadi50di sterline per il prodotto dell’accademia del Chelsea, che è diventato il partner di prima scelta dell’Inghilterra per John Stones nella difesa centrale nel cammino verso la finale di UEFA Euro 2024. Di nuovo classe.