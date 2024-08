Duttilità estro e corsa | ecco Zammarini | Arrivo alla Spal con un anno di ritardo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)e tanta. Sono queste le caratteristiche principali di Roberto, nuovo acquisto dellagià visto in campo per un’abbondante mezz’ora nella sfida di Coppa Italia persa 2-1 contro l’Atalanta Under 23. Il centrocampista ex Catania si è presentato ieri nella sala stampa del centro di via Copparo, mentre in mattinata toccherà all’estremo difensore Melgrati, prelevato dal L. "C’è un po’ di amarezza per il risultato di sabato scorso ma l’entusiasmo rimane invariato – le parole del direttore sportivo Alex Casella in apertura di conferenza –, accogliamo un giocatore che inciderà tanto nell’economia della rosa e che ha già fatto vedere cose interessanti nel match con l’Atalanta.