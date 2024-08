Davide Ferrerio in coma da 2 anni dopo un pestaggio Papà Massimiliano scrive a Mattarella | Non è stata fatta giustizia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono passati dueda quella notte maledetta, quando, un giovane di 22, subì un’aggressione brutale mentre si trovava in vacanza a Crotone. Da allora, la sua vita è sospesa in un letto d’ospedale, in unche sembra non lasciare speranze. Il responsabile del, Nicolò Passalacqua, è stato condannato a 12e 8 mesi di carcere, ma per la famiglia dila battaglia non è finita.Leggi anche: Pestato a sangue a 22e ridotto in fin di vita. Ora nuova perizia: “Ossa fragili” Il dolore di un padre che non si arrende, il padre di, vive ogni giorno con il pensiero fisso al figlio. Ogni mattina si sveglia sperando in un miracolo, ma la realtà lo schiaccia sotto il peso di un dolore che non diminuisce.