Anche noi siamo gay poi la violenta l’aggressione | 57enne picchiato a San Giovanni Rotondo

(Di martedì 13 agosto 2024) Aggredito a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, nella notte tra il 10 e l’11 agosto. La follia è andata in scena a San, in provincia di Foggia in Puglia, e ha visto nel ruolo di vittima un uomo di 57 anni che stava mangiando un panino al tavolo di un bar. Due adolescenti gli si sono avvicinati, riferendo di essere “loro gay”. L’uomo non avrebbe fatto in tempo a dire nulla perché il giovane gli avrebbe strappato dalle mani il panino e la ragazzina lo avrebbe a quel punto colpito con un pugno in faccia. Leggi: Patty muore a 21 anni in un incidente. La lettera straziante del fidanzato: “Ora come farò ad affrontare la vita?” La vittima, secondo le prime ricostruzioni, è caduta sbattendo la testa a terra e ha perso i sensi. A quel punto, il branco l’ha presa a calci e pugni.