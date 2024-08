A Catania c’è un bar dove gustare la migliore granita con brioche di sempre

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 agosto 2024) Quando si atterra a, la prima tappa da fare è in via Etnea. Al civico 302, l’elegante insegna in corsivo di Savia è il miglior benvenuto nell’isola che si possa desiderare: gli arancini saranno pure da manuale, il cannolo e le minnuzze di Sant’Agata una garanzia, ma l’esperienza da fare immediatamente, ancor prima di posare la valigia in albergo, è una colazione catanese doc., tanta panna montata e, il matrimonio perfetto che ogni siciliano che si rispetti celebra dalla primavera all’autunno. E qui, ègran festa. Savia, la storica pasticceria diIntendiamoci, mangiare bene aè un gioco da ragazzi.