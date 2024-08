Zézé il West Ham prova ad anticipare l’Inter | Nantes fermo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) IlHam dà battaglia alper Nathan, difensore classe 2005 del. Lo riporta SportItalia, che informa di un’offerta ufficiale degli inglesi. Con i francesi fermi nelle loro richieste. PROVE DI SORPASSO – Nathan, difensore classe 2005, scalda il mercato. Anche per, che lo ha inserito nella lista dei nomi dei possibili difensori mancini per la prossima stagione. Su di lui è forte anche l’attenzione delHam, che lo vorrebbe portare in Premier League. Tanto da aver già formalizzato un’offerta ufficiale pari a 20 milioni di euro. Offerta, però, che ilha rispedito al mittente. E non è una buona notizia nemmeno per i nerazzurri, perché i transalpini sono chiari e fermi nelle loro richieste: per ingaggiare il giocatore sarà necessaria un’operazione pari a 30 milioni di euro.