Vacanze da sogno poi le servono i soldi per curare il cane E non si accorge di aver raccolto 7mila euro anziché 6? | Selvaggia Lucarelli smaschera Eleonora Rocchini di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) È bufera social su. L’ex volto dichiede aiuto ai follower per consentire al propriodi sottoporsi a un intervento costoso a causa di condizioni di salute precarie. Apre dunque una raccolta fondi sulla quale però in molti esprimono perplessità, a partire dache fa notare come lo stop al crowdfunding, nonostante la giovane abbia già raggiunto i 6milanecessari all’operazione, venga dato solo in un secondo momento, lasciando dunque che il denaro dei follower continui ad arrivare. Ma la diretta interessata si difende: “Per le anime cattive non c’è cura”. Sui propri socialsi mostra in giro per il mondo, tra la Toscana, la Thailandia e Zanzibar. Quando però è il momento di mettere mano al portafogli per salvare la vita alAres ecco che scatta la richiesta di aiuto ai seguaci.