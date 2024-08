Sono distrutto fa troppo male | il fidanzato di Valentina si è chiuso nel silenzio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Modena, 12 agosto 2024 – Quel video, mentre scala agile il passo di Pietra Tagliata,lo ha postato sul suo profilo Facebook sabato pomeriggio. Saliva su, zaino in spalla e scarponcini, rapida come uno stambecco. Del tutto immersa nel suo ambiente naturale, in simbiosi con quella montagna che tanto amava e che, invece, proprio sabato pomeriggio l’ha tradita. Strappando alla vita una ragazza solare e gioiosa, che aveva messo l’impegno per aiutare gli altri al primo posto.Fino, originaria di Bologna, era un’infermiera. Si era laureata all’Alma Mater nel 2016. E oggi, a 31 anni, lavorava nell’équipe dell’Ant, per l’assistenza dei malati oncologici. All’estero, a Monaco di Baviera, si era formata stando in prima linea nella terapia intensiva ematologica di un ospedale universitario.