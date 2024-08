Sant’Anna di Stazzema 80 anni dopo Le SS non potevano arrivare lassù da sole chi ci voleva ammazzare parlava anche in italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) “I tedeschi non sarebbero potutida soli fin. Quel giorno sentimmo parlare inchi ci”. A ottant’dalla strage nazifascista didi, dove furono uccisi 560 civili, tra cui molti bambini, a tornare con la mente a quella mattina sono due sopravvissuti che hanno accettato di parlare con ilFattoQuotidiano.it: Mario Marsili, 86, scampato grazie alla madre che lo nascose dietro la porta della stalla e Adele Pardini, 84che ha visto morire davanti ai suoi occhi mamma Bruna con in braccio la sorellina di venti giorni. Il 12 agosto di ogni anno per chi nel 1944, all’alba, vide l’abitato die il paese di Valdicastello circondato dai soldati tedeschi di tre compagnie della 16esima SS-Panzergrenadier-Division “Reichsführer-SS”, comandata dal Gruppenführer Max Simon, è ancor più doloroso.