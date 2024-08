Masters 1000 Montreal 2024 Arnaldi sconfitto in semifinale | Rublev sfiderà Popyrin per il titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si è fermata inla straordinaria corsa di Matteoneldi, torneo di scena sul cemento outdoor nordamericano. Dopo una serie di prestigiose vittorie, l’azzurro non è riuscito a risolvere l’enigma Andreyed è uscito di scena a un passo dall’atto conclusivo. 6-4 6-2 il punteggio di un match a senso unico, che il russo ha portato a casa in 1h18? grazie alla maggiore esperienza e senza mai perdere il servizio. Nonostante la sconfitta,saluta il Canada con ottime sensazioni e soprattutto con l’ingresso in top 30, che equivale anche al suo best ranking. Ora servirà un ultimo sforzo a Cincinnati per consolidare questa classifica e garantirsi di essere testa di serie allo US Open.