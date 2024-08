Masters 1000 Cincinnati 2024 | impresa di Cobolli Paul battuto in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024)di Flavio, che supera Tommye accede al secondo turno deldi. Prova molto solida del tennista azzurro, che non ha sofferto sotto i colpi di un giocatore affermato come lo statunitense, portando a casa l’incontro con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 in due ore e sei minuti di gioco. Il romano conferma così il periodo molto positivo che sta vivendo sul cemento nordamericano, e grazie anche alla finale raggiunta a Washington è sempre più vicino alla top30, in cui potrebbe entrare grazie al torneo di Cincy, anche sfruttando gli zero punti da difendere che ha fino a settembre. Nel prossimo turno potrebbe esserci il derby azzurro trae Luciano Darderi, a patto che l’italo argentino superi lo scoglio dell’esordio rappresentato da Tabilo.