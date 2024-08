Love Game il gioco dell’amore al via da stasera su Rai2 il nuovo dating-game-show

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’amore è i sentimenti protagonisti in tv come non mai. Al via daintorno a mezzanotte su(1:25), “– Il”, unprogramma che mescola il generecon il. “, il”, al via suilAl centro delle 4 puntate di “, il” troviamo sei concorrenti, tutti single ma solo in apparenza. In realtà tra loro si cela una coppia rigorosamente in incognito. I sei protagonisti socializzeranno e misureranno le loro affinità. Se i quattro single si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, saranno loro a vincere un viaggio. Se invece la coppia sarà brava a fingere e a ingannare gli altri, sarà lei ad aggiudicarsi il premio finale.