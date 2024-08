Lo spettacolo della lizzatura storica Centinaia di turisti ai Ponti di Vara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Grande successo per la rievocazione, di scena ieri pomeriggio aidi. Tantissime le persone che nonostante il caldo hanno deciso di non perdere questo spettacolare appuntamento messo in scena dalla compagnia di lizzatori Carrara. Ad aprire loil musical ‘Senz’ali, né gloria’Clacsonbeauty di Maria Corsini che con il terzo intermezzo ‘molla il filo’ hanno dato il via alla: un blocco di marmo da venti tonnellate calato da una pendenza di quasi il settanta per cento. "Il nostroè stato un vero e proprio omaggio a Carrara - ha detto Maria Corsini-, unonellocon lache è stata molto emozionante, da pelle d’oca. Abbiamo alzato la polvere di marmo e abbiamo montato il nostro monolite".