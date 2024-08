Il tenente Maurizio Guadalupi è il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Clusone

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024). Di origine siciliana, 56 anni e laureato, ilè ildeidiha assunto l’incarico da venerdì 9 agosto e succede al maggiore Daniele Falcucci, destinato ad altro incarico presso la LegioneLombardia in Milano. Ilsi è arruolato nel 1987 ed è stato nominato ufficiale il 1° settembre 2018, risultando vincitore del 1° Corso Applicativo Semestrale per gli Ufficiali del ruolo normale. Ilproviene dal Nucleo Operativo e Radiomobiledi Seregno, in provincia di Monza e Brianza.