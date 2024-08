Il piano per ascensori e scale mobili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nuovi binari del tram, con sistemazione dell’asfalto attorno: porteranno a questo i lavori in corso in piazza VI Febbraio, che verranno ultimati entro fine mese. In piena attività anche il cantiere per sostituire i binari nella curva tra via Orefici e via Torino (fino a mercoledì, niente passaggio di tram in questo tratto). Nelle metropolitane proseguono invece i due grandi progetti di realizzazione e di riqualificazione di. Uno riguarda la sostituzione di 48e 52nella linea gialla, con i lavori partiti nelle prime tre stazioni: San Donato, Brenta e Duomo. Saranno poi interessate tutte le altre stazioni della M3. L’altro riguarda l’installazione di nuoviin 24 stazioni della M1 e della M2. Sono in corso gli interventi alle fermate Sant’Agostino, Lambrate, Cascina Gobba, San Leonardo, Uruguay, Turro e Sesto Rondò.