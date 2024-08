Calciomercato Serie A | ufficiale Milan-Emerson Royal La Juve piomba su Kalulu

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)o, 12 agosto 2024 – La notizia era ormai nell’aria e quest’oggi sono arrivati anche i cosiddetti crismi dell’ufficialità:è il terzo acquisto del mercato del. Atterato allo scaloese di Linate nella tarda serata di ieri, il laterale destro brasiliano questa mattina ha iniziato l’iter delle visite mediche che si è poi concluso con la firma su un contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni con opzione per un’eventuale quinta stagione. Al Tottenham andranno invece circa 15 milioni di euro più bonus: “Ilè la squadra per noi brasiliani. In Brasile Kaká è un idolo. Non ci ho pensato due volte a scegliere la 22. Essere qui è un sogno" ha dichiarato il brasiliano attraverso i canali ufficiali del club.