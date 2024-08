Bucchi | Osimhen? La situazione potrebbe risolversi anche nell’ultimo giorno di mercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cristian, allenatore ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live, trasmissione radiofonica di approfondimento dei temi calcistici affrontati da NapoliMagazine.com. In diretta su Radio Punto Zerol’ex calciatore ha voluto soffermarsi sulla vicenda. Di seguito quanto da lui affermato alla radio.su Napoli-Modena Così l’ex attaccante del Napoli: “Napoli-Modena? Non sono molto preoccupato, mi aspettavo questo tipo partita: il Modena che chiude gli spazi e riparte ed il Napoli che si sbilancia e lascia qualche occasione agli avversari. In questo momento la condizione fisica incide molto, chi difende e basta è agevolato. Non pensavo che si potesse arrivare ai rigori, ma non credo che debbano esserci troppe preoccupazioni. La cosa importante è capire che questa squadra ha bisogno di rinforzi e chiarezza sulla rosa.