Superbike Superpole Race Portimao 2024 | ancora il super turco!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) Penultimo appuntamento in terra lusitana per lache è scesa in pista nel pomeriggio di oggi per mandare in scena ladi. Nelle prime due, importanti, uscite ha brillato con vigore la stella del leaderdel Mondialeche si è aggiudicato, abbastanza facilmente,e Gara 1 nel sabato di ieri imprimendo un marchio, clamoroso, a questo campionato iridato che lo vede sempre più leader delle operazioni. Cosa è successo in questa mini gara portoghese? La vittoria della contesa è andata a Toprak Razgatlioglu che ha piazzato una nuova affermazione in questo round a cavallo della BMW. Grande secondo posto per Danilo Petrucci di Barni Spark Racing, mentre al terzo posto chiude Alex Lowes di Kawasaki.: Crediti foto: Barni Racing Team Facebook 1 54 RAZGATLIOGLU LEAD 1’41.246 2 9 PETRUCCI 2.