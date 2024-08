Lo strano caso del cappellino di Kamala Harris e Tim Walz

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 agosto 2024) Cosa c’entranoe Timcon Chapell Roan? O forse sarebbe meglio chiedere: chi è Chapell Roan? Il suo nome in Europa e in Italia dice poco, ma la cantante 26enne dallo sguardo languido negli Stati Uniti è una celebrità, soprattutto tra i giovani della Gen Z. La sua popolarità, in rapida ascesa da quando, a novembre 2023, è uscito il suo album di debutto (The Rise and Fall of a Midwest Princess), acclamato dalla critica musicale e definito da diverse testate come uno dei migliori dell'anno. Ma proprio si torna alla domanda iniziale: cosa c’entra la candidata democratica alla Casa Bianca con una cantante originaria del Missouri? La risposta potrebbe stare in un. Non uno qualunque, ma quello scelto per la campagna elettorale del ticket– Tim