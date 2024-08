Giulia Luchi la moglie di Silvio Campara | like a commenti contro Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024), secondo Dagospia, sarebbe il nuovo compagno di. Un nome che ha subito scosso il web perché lui avrebbe attualmentee figli e proprio la, tale, in queste ore avrebbe confermato il racconto riportato da Gabriele Parpiglia mettendo una serie dil’imprenditrice in cui viene sostanzialmente descritta come una sciupa-famiglie.: “Telefonata durissima delladi lui a” https://t.co/6Ftz4iAbpS — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 10, 2024 Gabriele Parpiglia, infatti, ha raccontato che prima di conoscereha stretto amicizia conconosciuta in quel di Forte dei Marmi, in Toscana.