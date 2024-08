CM com – Serie A -6 | la griglia di partenza per la lotta Scudetto|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 agosto 2024) 2024-08-11 14:15:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Manca solamente una settimana all’inizio del campionato diA 2024/2025 e, in attesa che si completi una finestra di mercato che può apportare ancora significative novità negli organici delle 20 partecipanti, proviamo a stilare le nostre griglie di, dividendo le squadre in quattro categorie per obiettivi:scudetto, corsa ai piazzamenti europei, piazzamento a metà classifica esalvezza. Partiamo fortissimo e partiamo dalla corsa al tricolore, che vede l’Inter di Simone Inzaghi ai nastri dicon l’obiettivo di confermare la netta supremazia espressa nell’ultima stagione.