Al Piazzale degli Alpini si balla con gli Eiffel 65

(Di domenica 11 agosto 2024) Bergamo. Gli65 tornano a Bergamo. La formazione, icona della musica dance, sarà alla sera di sabato 7 settembre: faràre e cantare il pubblico con i brani che hanno lasciato un’impronta su intere generazioni. A febbraio 2024, dopo piu? di 20 anni, la band è tornata a calcare il palco del festival di Sanremo su richiesta di Fred De Palma, in gara nei Big, in qualita? di ospiti nella serata delle cover, proponendo un medley dei loro successi (“Too much of heaven”, “Viaggia insieme a me” e “Blue”). Ed e? cosi? che è ripartito il percorso di scrittura e produzione di nuovo materiale con la seria intenzione di riattivare la carriera discografica della band, intesa come nuova musica e non piu? solamente recupero del repertorio precedente.