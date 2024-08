A che ora inizia la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Parigi 2024 | l’orario

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 agosto 2024) A che oraladiA che oraladi, in programma oggi, domenica 11 agosto? Ve lo diciamo subito. L’evento inizierà alle ore 20 e, secondo quanto riportato da Le Parisien, durerà circa 2 ore. A differenza di quella di apertura, tutto si svolgerà in uno stadio: allo stade De France. L’evento in cui si passerà il testimone a Los Angeles, prossimo organizzatore dei Giochi, vedrà la presenza di tanti artisti e sorprese. Secondo Le Parisien, lo spettacolo svelerà un “mondo futuristico in cui i Giochi sono scomparsi”. Al gran finale parteciperanno diversi artisti che daranno il ritmo e l’atmosfera. In particolare vedremo Tom Cruise che si dovrebbe calare nello stadio e Beyoncé. Ma non solo.