Parigi 2024 risultati e italiani in gara sabato 10 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Idegliindi10, quindicesima giornata ufficiale delle Olimpiadi di. Un venerdì indimenticabile per l’Italia Team, che a questo punto non vede poi così lontane le 40 medaglie già vinte a Tokyo. Serve che davvero vada tutto per il verso giusto, ma quantomeno una piccola chance c’è, e fino a poche ore fa non era assolutamente preventivabile. Ecco, di seguito, il riepilogo dei. GLIIN10IL MEDAGLIERE DIIL PROGRAMMA DISPORT PER SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IDI10ATLETICA – Maratona maschile ORO: Tamirat Tola (ETH) 2h06’26”ARGENTO: Bashir Abdi (BEL) 2h06’47”BRONZO: Benson Kipruto (KEN) 2h07’00” 25. YEMAN CRIPPA 2h10’36” 43. EYOB FANIEL 2h12’50” 51.