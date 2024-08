Overtourism il 49% degli italiani dice sì a misure di controllo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Lunghe file, confusione, difficoltà di trovare parcheggi, servizi disponibili, ristoranti liberi: l'affluenza eccezionale di turisti finisce spesso con il saturare le capacità fisiche, ecologiche e sociali che il territorio e i residenti sono in grado di sostenere. Di qui le strategie messe in campo per ridurre l'impatto dell'che incontrano il favore di quasi metà, secondo una ricerca di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima. Il 49,3% è d'accordo con l'introduzione diche limitino e/o controllino i flussi turistici nelle destinazioni; il 38,4%, invece, sicontrario e si oppone a tali interventi; c'è poi una quota del 12,3% che, pur affermando la propria neutralità, segnala queste come"non in grado di produrre benefici reali".