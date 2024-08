’Negozi turistici’ | ecco le quattro attività selezionate in zona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilo turistico-pro loco’ è realtà a Grottammare. L’idea dell’amministrazione comunale, voluta dalla consigliera delegata al commercio Cristina Baldoni ha avuto una risposta dei commercianti e sono state approvate le adesioni. A fungere da ’ufficio informazioni’ tutto l’anno, nellacentrale saranno ’Jutt’ srls’ in via Leopardi 10 e Falleroni Albino in via Olindo Licini 19, nel paese alto sarà il ristorante ’Borgo Antico’ di Ficcadenti e inAscolani ’Millibar’ in via Dante Alighieri 24. Si tratta della creazione di una sorta di pro loco diffusa sul territorio per venire incontro alle esigenze dei turisti. L’ottenimento del riconoscimento prevede uno sconto Tari del 50%, fino a un massimo di 500 euro a partire dal 2025.