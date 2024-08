L' incontro hot si trasforma in rapina arresti a Carpi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Modena, 10 agosto 2024 – Dueperaggravata in concorso, mentre un terzo uomo destinatario a sua volta dei domiciliari risulta ricercato. Alla base dei provvedimenti nei confronti di un 23enne, un 24enne ed un 59enne, richiesti dalla procura ed emessi dal gip, sulla base delle indagini della polizia del commissariato die della squadra mobile, la vicenda di unche era stato concordato per consumare un rapporto sessuale etosi appunto in una. Il 59enne avrebbe contattato con il telefono di uno dei due giovani la 40enne, concordando l’a sfondo sessuale. Una volta all’interno della casa della vittima, l’uomo avrebbe minacciato quest’ultima con una pistola, impossessandosi poi di 150 franchi svizzeri, 400 euro e 100 dollari, oltre a carte di credito ed altri oggetti.