È nato Bryan La scritta sui muri dell’ospedale di Pozzuoli per il neonato | Ma non siamo incivili – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 agosto 2024) «ÈRomano»: è lache incornicia la sommità della porta di una delle saledi. A imbrattare il muro, con pennarello indelebile, pazienza ed equilibrio, vista la posizione precaria dell’artista sulle spalle dell’aiutante, sono stati i familiari del neo, mettendo in atto quella che – a giudicare dalle altre scritte lasciate sul muro che si intravedono nel– è una pratica comune nel reparto di ostetricia puteolano. La clip dell’accaduto è stata pubblicata su Facebook dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, solito condividere sui propri canali social le denunce inviategli dai propri contatti. «Guardi questi subumani come imbrattano il muro di questo ospedale per scrivere il nome di un bambino che èlì», si legge in questo caso nel messaggio inviato da chi ha condiviso il