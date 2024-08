Chiesa il Besiktas si tira fuori dalla corsa | ingaggio ritenuto eccessivo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Federicorappresenta uno dei calciatori inseriti palesemente sul mercato in questa finestra estiva di calciomercato. Il suo futuro, al momento, è denso di incertezze. UNA CERTEZZA – Federiconon approderà alin questa sessione estiva di calciomercato. Ciò è stato confermato in maniera esplicita da Hüseyin Yücel, vicepresidente della squadra turca, che si è espresso in questi termini nel corso di un’intervista concessa a TRT Spor: «È vero che ne parliamo da circa 10 giorni. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa dipari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Da ogginon è più nell’agenda del Be?ikta?».