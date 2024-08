Almanacco del 10-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)del giorno è sabato 10 agosto Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa festeggia San Lorenzo che deriva dal latino Lorenzo se abitante di Laurenti un antica città del Lazio di ficcato in un luogo ricco di piante di alloro in latino Laurus da qui il nome altre interpretazioni ricollegano il nome direttamente al Laurus significato che mi dicono che Cinto dalla loro il dice il proverbio stelle cadenti arrivano i venti i nati di oggi Camillo Benso Conte di Cavour Antonio Banderas Lorella Cuccarini Noi andiamo a salutare tutti i nostri nati di oggi buon compleanno a Ginevra Veronica Stefano Giuseppe salutiamo Monica Nicola buona giornata anche a Roberto Viaggio nel tempo porto in quel 10 agosto del 1987 dopo più di 100 anni vengono ritrovate Le ceneri di Cristoforo Colombo si trovano all’Università di Pavia alla quale erano state consegnate nel 1880 e poi dimenticate 10 ...