Scomparso a Sassuolo | trovato morto il ragazzo di 26 anni

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Modena), 9 agosto 2024 – E’ statoquesta mattina il corpo senza vita di Hamza Essifer, il giovane di 26, italiano ma di origine marocchinalo scorso lunedì 5 agosto da casa. La salma del giovane è stata rinvenuta in mattinata in una zona impervia, pare a poche centinaia di metri da casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si occupano delle indagini insieme ai pompieri. Le ricerche erano partite a seguito della denuncia presentata dai familiari dele dalla compagna: il 26enne non aveva infatti risposto alle loro chiamate e non era rientrato a casa. Subito, coordinate dalla prefettura erano partite le ricerche che si erano concentrate nella zona dei calanchi, trae Prignano. A partecipare alle stesse pompieri, carabinieri e uomini del soccorso alpino anche grazie ad elicottero e droni. Oggi la drammatica scoperta.