Parigi 2024 tra ingiustizie e fair play | il doppio volto delle Olimpiadi

(Di venerdì 9 agosto 2024)tra: il. La rassegna a cinque cerchi è la più attesa dagli atleti e proprio per questo quando le cose non vanno per il verso giusto, la delusione è ancora più atroce. I torti arbitrali e le regole controverse non mancano, ma di contro vi è anche molta solidarietà. Basti pensare al Settebello di Sandro Campagna, che nella sfida per i piazzamenti contro la Spagna protesta contro la decisione arbitrale (poi ritrattata) che ha condizionato il quarto di finale contro l’Ungheria. Inno di Mameli cantato dando le spalle alla giuria e Condemi che si autoesclude: il tutto reso possibile dalla squadra spagnola, che rinuncia a giocarsi lo sprint iniziale per consentire a Condemi di prendere possesso e poi si ferma in acqua per permettergli di salutare i compagni e lasciare la vasca.