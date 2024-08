Nuoto di fondo un legno amaro per Domenico Acerenza nella 10 km olimpica Paltrinieri in crisi nel finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono acque amare quella della Senna in casa Italia.10 km didimaschile, che assegna le medaglie olimpiche in questa edizione 2024 di Parigi, il podio non è arrivato. Una sede molto difficile da interpretare con un lato d’andata a favore di corrente e una di ritorno controcorrente. Scenari diversi che hanno avuto delle conseguenze soprattutto su Gregorio. L’azzurro, argento nei 1500 sl e bronzo negli 800 sl in questi Giochi, ci ha provato a tenere il ritmo di uno scatenato Kristóf Rasovszky, che dal secondo giro si è preso la vetta e non l’ha più lasciata. Una nuotata potente quella del magiaro, adattissima al contesto agonistico, mentre per Greg problemi soprattutto nel gestire il lato controcorrente, difficile da sostenere per lui che ha una nuotata così leggera.