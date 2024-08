LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Sofia Raffaeli sogna il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti/e alladella seconda giornata di gare per laai Giochi Olimpici di. Entra nel vivo la caccia aldelle azzurre che si affidano ae Milena Baldassarri per la gara individuale che oggi vivrà la sua fase decisiva e ad una Nazionale di alta qualità, che oggi affrontano la fase di qualificazione. L’Italia vuole essere grande protagonista nelle gare dialledi2024. Le Farfalle andranno a caccia della medaglia dopo il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo. Alessia Maurelli e compagne hanno avuto qualche difficoltà nelle ultime stagioni, ma sono sempre state protagoniste in campo internazionale e se la sono giocata nei vari contesti, togliendosi delle soddisfazioni tra Europei e Mondiali.