LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si assegnano le medaglie nel boulder e lead maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della penultima giornata dell’alledi2024. Siledela “Le Bourget Climbing Venue”. Penultima giornata diin Francia dove non ci saranno purtroppo atleti azzurri in gara. Nella combinatasaranno infatti McArthur e Roberts (Regno Unito), Duffy (Usa), Jenft (Francia), Schubert (Austria), Gines Lopez (Spagna), Ondra (Cechia), Anraku (Giappone) a giocarsi i primi tre gradini del podio negli ultimi due atti della specialità. Si partirà in mattinata alle 10.15 con la prova diper poi proseguire alle 12.35 con ilche definirà la graduatoria finale.