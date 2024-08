Il Sud si riallinea al resto del Paese crescita del Pil all’1% nel 2024 | è finito il boom?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gli ultimi dati sull’economia del Sud Italia segnalano un rallentamento dellastraordinaria fatta registrare dalle regioni meridionali del nostronel 2023. Le cifre restano comunque positive, ma si tratta di numeri in linea con la media nazionale. Un risultato comunque buono per una zona che tende da decenni a crescere meno deldel, ma che spengono le speranze di un recupero, anche solo parziale, rispetto al Centro e al Nord. Nel 2023 il Sud aveva vissuto un momento dipiù forte del normale e migliore rispetto aldel, attestandosi oltre il punto percentuale in maniera stabile. Si trattava però di dati rafforzati dagli interventi del Pnrr, che si concentravano nelle regioni meridionali.