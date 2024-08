Gudmundsson cessione vicina? Un indizio nei convocati del Genoa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilsi prepara al debutto in Coppa Italia di questa sera. L alista deidi Alberto Gilardino fornisce unchiaro anche sul futuro di Albert. CORTEGGIATRICI – I riflettori del mercato italiano sono ancora puntati su Albert, protagonista indiscusso sin dall’inizio con le tante corteggiatrici a lui accostate da mesi. L’Inter è sempre stata la più interessata al gioiello del, pur non avendo però mai affondato davvero il colpo per una serie di motivazioni, tra cui l’onere dell’operazione e la particolare situazione privata del calciatore. Col club nerazzurro che resta sullo sfondo, adesso è la Fiorentina la squadra piùa raggiungere. I viola, infatti, hanno la casella di Nico Gonzales in uscita da riempire e con un’offerta già sul piatto per ilsembrano in totale vantaggio.