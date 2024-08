Arena di Verona archiviata indagine su Presta che accusa Amadeus di aver detto il falso

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non si spegne ma si alimenta la faida. Condividendo un post sui social, che si intuisce scritto dal suo avvocato,tuona contro l’ex assistito che avrebbe mentito dinanzi all’autorità giudiziaria. Per questo motivo si preannuncia una (ulteriore) azione legale. Le stories di Luciosu Instagram controsarebbe stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito di un’sulla concessione dell’diper lo spettacolo teatrale di Checco Zalone, Amore+Iva, organizzato da Lucio e Niccolò. Nel post condiviso su Instagram da, si legge che:Pur sotto giuramento ha riferito fatti e circostanze del tutto inventate e prive di fondamento alcuno. E poi si continua senza andare nello specifico di ciò che il conduttore avrebbe raccontato: Di tutto ciò il sig.