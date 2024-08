Voli low cost tariffe dimezzate per l' effetto Ryanair | ecco le mete più convenienti per una partenza last minutes

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo un 2023 caratterizzato da rincari record, l’estate 2024 offre una piacevole sorpresa ai viaggiatori indagli aeroporti lombardi: leaeree sono in calo su molte rotte da Linate, Malpensa e Bergamo-Orio al Serio. Un’analisi condotta dal Corriere della Sera, basata sui dati delle piattaforme specializzate, ha evidenziato una diminuzione significativa dei prezzi dei biglietti per numerose destinazioni nazionali ed europee nei mesi di agosto e settembre. Il calo delleNel bimestre estivo, la tariffa media suinazionali in classe Economy è diminuita dell’1% da Bergamo, del 4% da Linate e del 10% da Malpensa. Ancora più marcato il calo suiverso Spagna, Francia, Regno Unito e Grecia, con riduzioni che vanno dal 12% al 21%. L’e la nuova sensibilità dei viaggiatoriDiversi fattori hanno contribuito a questa inversione di tendenza.