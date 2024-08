Turismo le città italiane preferite dai vacanzieri? Trionfa Napoli Nella top ten SIracusa e Mantova

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) I viaggi rappresentano un’occasione per rilassarsi, esplorare nuovi luoghi e immergersi in culture e tradizioni diverse. Ma quali sono le destinazionidagli italiani? Un recente studio svela i luoghi più cercati per trascorrere le vacanze, rivelando tendenze interessanti e sorprendenti in Italia e all’estero. SARDEGNA AL NORD, PUGLIA AL SUD: LE METEPIÙ AMATE – Tra le regioniè da segnalare la popolarità crescente di Basilicata e Umbria, precedute da destinazioni classiche come Toscana e Trentino. In testa le due grandi isole e una regione marittima che ha guadagnato grande popolarità negli ultimi anni. Sorpende in questo caso l’assenza di Campania e Lazio. Interessante anche la distribuzione geografica che vede una netta divisione tra nord e sud del paese: al nord domina la Sardegna, mentre al sud si distingue l’interesse per la Puglia.