Strage di Bologna la destra di governo ha superato la linea rossa

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sulladiladihala. La presidente del consiglio Meloni che non si reca ae polemizza addirittura con i familiari delle vittime e poi uno degli uomini di punta della maggioranza di, il deputato Federico Mollicone presidente della commissione Cultura (come se non bastasse il ministro della cultura Sangiuliano) che attacca i giudici, non più solo i pm, sostenendo che le sentenze sulladisono un teorema per attaccare laalarrivando a preannunciare l’intervento del ministro della Giustizia Nordio (altro nemico della giustizia uguale per tutti) per colpire i giudici complottisti. Dichiarazioni farneticanti che dimostrano come questa, qualora ci fossero ancora dubbi, sia figlia dellaneofascista stragista e sia ontologicamente fuori dalla Costituzione.