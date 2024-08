Nissan sta sperimentando una vernice refrigerante per auto

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 8 agosto 2024) La casa giapponesesta sviluppando una nuova soluzione diper, riducendo significativamente le temperature interne ed esterne del veicolostauna nuova tecnologia di verniciatura perche promette di ridurre significativamente il surriscaldamento dell’abitacolo durante le giornate estive. Questa innovativa, sviluppata in collaborazione con Radi-Cool, utilizza metamateriali sintetici con proprietà uniche, non presenti in natura. L’obiettivo è abbassare la temperatura interna dell’, riducendo così il consumo di energia necessario per il climatizzatore. Nel novembre 2023,ha iniziato una serie di test della durata di un anno presso l’Aeroporto Internazionale di Tokyo Haneda, in collaborazione con Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan, e All Nippon Airways (ANA).