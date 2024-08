Musica internazionale in spiaggia E c’è pure il dj set con i vinili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Countdown iniziato per l’11ª edizione del ‘Marotta Acustica Festival’, che domani, sabato e domenica ‘incendierà’ la Molo Arena. "Sarà l’edizione più grande di sempre" evidenziano gli organizzatori dell’associazione Maf. "Il festival – aggiungono i promotori - offrirà una line-up eclettica, con artisti provenienti da tutto il mondo e la promessa di incantare nuovamente il pubblico. Tra le band avremo i Dubioza Kolektiv (provenienti dalla Bosnia), TribalNeed, High Fade (Scozia), i Jamila & The Other Heroes (Germania), Dang!, Pantaloons (Svizzera), i Double Spliff Sound System con Mannaroman, Volumetrica, i Fluffy Machine (Svizzera) e, inoltre, gli artisti locali che hanno vinto il contest invernale MafFighters". Il programma si aprirà alle 17 di domani con le band emergenti sul sunset stage, il palco pomeridiano inda cui godersi uno splendido tramonto.