Marisa Laurito senza freni | Oggi la Rai è distrutta De Martino non è Renzo Arbore Avere figli? Prima servirebbe un esame per i genitori

(Di giovedì 8 agosto 2024) Attrice, cabarettista, conduttrice:non ha bisogno di presentazioni. L’artista napoletana, che fece il suo debutto teatrale nel 1969 con Eduardo De Filippo, ha una visione lucida e schietta del presente e non le manda a dire. Innanzitutto sulla Rai e sulla sua situazione attuale. Secondo, la Rai si trova in un momento particolarmente critico, che ha descrittomezzi termini. “La Rai diè totalmente, ma non lo dico io perché si può ben vedere. Tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via. La Rai è sempre stata presa dal Governo in carica, però negli anni passati lavoravano tutti quelli che erano molto bravi. I funzionari non erano legati a uno schema unicamente politico, ma all’azienda e la facevano funzionare., purtroppo, non è così”, afferma l’attrice nata a Napoli nel 1951.