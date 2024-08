IN – Radu dall’Inter al Sassuolo definita la formula del trasferimento!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Come emerso stamattina, perè in chiusura la cessione al. Il portiere lascia l’Inter e stando a quanto appreso dalla nostra redazione si èladel, con la trattativa vicina alla conclusione. IN USCITA – Ionut Andreiè pronto a separarsi. Preso nel 2013, negli anni ha avuto diversi prestiti tutti più o meno infruttuosi: da giovane Avellino, Genoa (l’unica squadra dove ha avuto realmente continuità) e Parma, poi dopo il biennio di ritorno Cremonese, Auxerre e Bournemouth. In Inghilterra ha giocato nella scorsa stagione, con appena cinque presenze di cui tre in Carabao Cup e due in Premier League (ma l’ultima è a novembre). Oraha fatto ritorno all’Inter, ma già dai primi giorni di ritiro si era capito che era una soluzione di passaggio.