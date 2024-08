Green tech attenzione alle scorciatoie con la Cina Parla Alfieri Pd

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il rischio di replicare nele con lala dipendenza energetica dalla Russia c’è, per questo “va tenuta la guardia molto alta”. Are con Formiche.net è Alessandro, senatore del Partito democratico e membro della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama. “Lesonottanti ma possono presentare pericoli in questo senso”, avverte. “Il sentiero è stretto”, dice. “Anche per questo, la battaglia per il debito comune europeo come soluzione per finanziare le politiche per la transizione ecologica e digitale deve essere una priorità della prossima programmazione comunitaria e della prossima Commissione europea”.